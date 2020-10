Argentinos querem mudar tradição: troca de máscaras em vez de galhardetes

O sorteio da Liga argentina, onde estiveram representantes dos vários clubes, deu uma ideia a Marcelo Tinelli, presidente da Liga Profissional de Futebol do país.





Ele verificou que cada dirigente ou jogador utilizava uma máscara com o símbolo do respetivo clube. E por que não trocar máscaras em vez de galhardetes antes de cada jogo?"O futebol é um grande exemplo para os argentinos. Temos de ser responsáveis e passar esta mensagem. Ocorreu-me que em vez de galhardetes, cada jogador possa entregar ao adversário uma máscara com o logo do seu clube", explicou Tinelli.