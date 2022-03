Arges de Diogo Viana e João Miguel apura-se para playoff de campeão da Roménia

O Arges dos portugueses Diogo Viana e João Miguel venceu, esta segunda-feira, em casa do Botosani, por 1-0, num duelo da 30.ª e última jornada do campeonato romeno, permitindo-lhe apurar-se para o playoff de campeão, que será disputado pelos seis primeiros da fase regular.O Arges partiu para esta última jornada na 7.ª posição, atrás do Botosani, mas o triunfo permitiu-lhe ultrapassar o rival e colocar-se no 5.º posto, beneficiando ainda da derrota do Voluntari, que terminou no sexto lugar. Cluj, Steau Bucareste, U. Craiova e Farul foram as outras equipas que se apuraram.Voltando ao Arges, esse avançou contra o Botosani com Diogo Viana e João Miguel no banco, sendo que o central entrou aos 87 minutos. Ambos em época de estreia no clube, também somam 23 jogos na presente temporada, sendo que o extremo formado no Sporting e com passagem, entre outros, pelo FC Porto leva ainda dois golos e duas assistências, enquanto o defesa soma um golo e uma assistência. Números que poderão melhor na próxima fase do campeonato.