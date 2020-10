Arias deixa mensagem emotiva nas redes sociais: «O meu coração dói-me mais do que o meu pé»

A arrepiante lesão de Santiago Arias, no encontro deste sábado entre Colômbia e Venezuela, originou uma onda de solidariedade nas redes sociais em torno do lateral-direito do Bayer Leverkusen.





Mais tarde, o ex-Sporting recorreu às redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido por parte "de muitas pessoas espalhadas pelo Mundo", descrever o que tem sentido nas últimas horas e ainda para deixar votos de um regresso "ainda mais forte"."Um obrigado do tamanho do Mundo pelo apoio de todos vocês. É demasiado reconfortante saber que todo um país e muitas outras pessoas espalhadas pelo Mundo estão a enviar-me mensagens de apoio e a desejar-me sorte para o meu futuro.

Não tenho palavras para descrever tudo o que sinto, estarei a mentir se disser que me sinto bem, mas também não posso dizer-vos o contrário, estou triste por toda esta situação. Ninguém quer passar por uma situação destas, muito menos um futebolista, que é sempre o último a querer. O meu sonho é jogar e a minha felicidades é dar-vos alegrias em campo. Mas esta é mais uma prova para eu superar-me, tornar-me mais forte e valorizar ainda mais tudo o que eu faço.

Dou graças a Deus porque tudo isto podia ter sido pior. Só espero agora que, com a Sua ajuda [a de Deus], com a minha vontade, a minha fé, a companhia da minha família e todas as vossas orações, a recuperação seja mais rápida e possa voltar logo logo aos relvados!

Apenas Deus tem controlo sobre tudo o que acontece nas nossas vidas. Neste momento, o meu coração dói-me mais do que o meu pé, mas estou tranquilo e com muita fé de que tudo vá melhorar.

Continuarei com a mesma vontade com que saí ontem [anteontem, sexta-feira] a jogar, para apoiar a minha seleção nestas eliminatórias. Os meus companheiros, o corpo técnico e todo o meu país poderão sempre contar com o meu apoio.

Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês por acompanhar-me nesta situação. Prometo que vou trabalhar afincadamente para voltar mais forte e vestir as cores da Colômbia e do meu clube, o Bayer Leverkusen", pode ler-se, na sua página oficial do Instagram.