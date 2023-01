Aris de Rafael Camacho em desvantagem na Taça da Grécia

O Aris Salónica de Rafael Camacho perdeu esta quarta-feira com o Olympiacos (0-1) na primeira mão dos quartos de final da Taça da Grécia. O único golo da partida foi apontado pelo médio cabo-verdiano Garry Rodrigues, aos 30 minutos, num encontro em que o avançado português começou no banco de suplentes (entrou aos 46').

Com este resultado, o apuramento para as meias-finais da Taça da Grécia continua em aberto. O próximo e decisivo jogo realiza-se no dia 25 (próxima quarta-feira) em casa do Aris Salónica.