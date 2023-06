Aris de Salónica paga 350 mil euros de salários em atraso a Kostas Mitroglou

A imprensa grega avança esta quinta-feira que o Aris de Salónica pagou 350 mil euros de salários em atraso a Kostas Mitroglou, avançado ex-internacional pela Grécia que representou o clube entre 2020 e 2021.

No passado dia 11 de abril, o Tribunal Arbitral da Federação de Futebol da Grécia decidiu que o clube seria punido com a perda de três pontos no campeonato caso não indemnizasse o antigo jogador do Benfica.

Segundo o 'Sport24', o Aris de Salónica tentou entrar em contacto com o ponta-de-lança que agora atua nos distritais da Alemanha para o pagamento da dívida em prestações, mas Kostas Mitroglou não terá aceitado a proposta do antigo clube, deixando assim a decisão para a justiça.

No dia 20 deste mês, o Tribunal Arbitral definiu que o Aris de Salónica teria apenas mais cinco dias úteis para ressarcir o jogador, prazo esse que foi levado até ao limite.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o pagamento foi feito no valor integral.