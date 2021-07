Aris Salónica anuncia contratação de Lumor por duas épocas

O Aris de Salónica anunciou a aquisição do defesa internacional ganês Lumor Agbenyenu, proveniente do Sporting, para as próximas duas épocas.

"Venho para uma das maiores equipas da Grécia, que nos últimos anos desempenhou um papel importante no campeonato. Reuni as melhores informações sobre minha nova equipa e estou muito feliz por fazer parte desta família a partir de hoje", afirmou Lumor, em declarações ao site do clube grego.

Mais adiante, Lumor fez uma promessa aos adeptos do Aris: "O que posso dizer é que darei tudo em campo para retribuir a confiança da Aris e todos juntos, com muito trabalho, levaremos a equipa a um patamar mais alto na nova temporada".

O lateral esquerdo, de 24 anos, esteve emprestado aos turcos do Goztepe e aos espanhóis do Maiorca, mas na época passada esteve a treinar em Alcochete sem somar qualquer minuto de competição por ter recusado várias propostas para ser novamente cedido.

Lumor deixou a sua terra natal aos 18 anos para ingressar na equipa sub-19 do FC Porto, de onde se transferiu para o Portimonense e deste para os alemães do Munique1860, da II Liga, regressando ao clube algarvio ao serviço do qual realizou excelentes exibições que chamaram a atenção do Sporting, que pagou pelo seu passe 2,5 milhões de euros.

No entanto, nunca se chegou a afirmar em Alvalade e depois de dois empréstimos para a Turquia e Espanha, acabou por voltar ao Sporting na época passada, mas nunca fez parte das opções de Rúben Amorim.