Arjen Robben anuncia final da carreira

Arjen Robben, avançado holandês, anunciou o final da carreira através de um comunicado. O futuro do jogador de 36 anos estava, até ao momento, indefinido pois era certo que iria abandonar o Bayern Munique, clube que representou nas últimas dez temporadas. Aliás, no início deste defeso, ainda foi apontado como possível reforço do Benfica.





"Decidi colocar um ponto final na minha carreira de jogador de futebol profissional", pode ler-se no comunicado do jogador.Robben fica mais conhecido como o 'jogador de cristal' devido à sua propensão para as lesões, nomeadamente, musculares. No entanto, o extremo que ludribiava as defesas contrárias com a sua velocidade e o seu pé esquerdo maravilhoso, teve uma carreira de fazer inveja a muitos. Depois de sair da Holanda, mais propriamente do PSV, representou o Chelsea, onde foi orientado por José Mourinho e antes da mudança para a Alemanha, ainda foi jogador do Real Madrid.