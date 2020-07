Arménia: Ângelo Meneses sagrou-se campeão

Ângelo Meneses sagrou-se campeão da Arménia, esta terça-feira. O central do FC Ararat-Armenia, que se mudou no início da presente época para aquele país, foi titular no triunfo frente ao Noah, por 2-0, o qual arrumou as contas do título. As equipas partiram para o jogo decisivo com o FC Ararat-Armenia com um ponto de vantagem, a qual foi dilatada com este triunfo.





Depois de na última temporada ter ajudado o Famalicão a subir à Liga NOS, esta volta a ser mais uma época bem sucedida para o jogador, de 27 anos, que passou pela formação do FC Porto.