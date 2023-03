Arménia: Bruno Romão negoceia com Ararat Yerevan

Bruno Romão está a negociar com o Ararat Yerevan, da Arménia. O técnico português está prestes a assumir o primeiro clube como treinador principal de uma equipa sénior, aos 39 anos, depois de ter cumprido vários períodos como adjunto.A última experiência foi no Busan IPark, da Coreia do Sul, com o também português Ricardo Peres a liderar a equipa técnica.Antes, Romão trabalhou no Pharco (Egito), Olhanense, seleção de Cabo Verde e Al Hilal, sendo ainda técnico nas equipas de formação do Sporting ou do Oriental.O Ararat Yerevan é o atual 8º classificado da liga da Arménia, com 21 pontos ao cabo de 24 jornadas.