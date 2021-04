Arsenal tem Paulo Fonseca na mira

Paulo Fonseca faz parte de uma 'short list' de possíveis treinadores para o Arsenal. Segundo o 'Express' e o 'Tuttomercato', o clube inglês está descontente com o rendimento de Mikel Arteta esta época e poderá virar-se para o treinador português.





Os gunners ocupam neste momento o 10.º lugar na Premier League e só por milagre chegariam a um lugar de acesso à Liga dos Campeões, o que coloca Mikel Arteta na porta de saída. O técnico entrou o ano passado para substituir o seu compatriota, Unai Emery, e conquistou dois títulos pelos gunners.Quanto a Paulo Fonseca, de 48 anos, não vence há 4 jogos pela AS Roma e já admitiu não saber se ficará no clube para a próxima temporada. Refira-se, no entanto, que um apuramento para a Champions renovaria automaticamente o seu contrato com o clube italiano.