Arshavin contra a naturalização de jogadores para atuarem pela Rússia: «O Mário Fernandes jogou bem? E então?»

Andrei Arshavin assumiu ser contra a naturalização de jogadores para atuarem pela seleção russa. O antigo internacional por aquele país, que chegou a ser capitão da seleção, comentou a possibilidade de Malcolm e Claudinho virem a envergar a camisola do maior país do Mundo. Refira-se que ambos os futebolistas são brasileiros e atuam no Zenit, onde Arshavin é diretor para o futebol de formação."Honestamente, estou longe dessa história, não sei o que está a ser feito e o porquê de o fazerem. Sou contra a naturalização de jogadores. Acho que os russos deveriam jogar pela Rússia, e não brasileiros e pessoas de outras nacionalidades com passaporte russo", vincou em declarações ao jornal 'KB Sport'.Mário Fernandes, brasileiro de nascimento, joga há vários anos pela seleção russa mas o antigo extremo, de 41 anos, não concorda com a referida situação. "Mario Fernandes jogou bem? E então? Acho que ele não deveria ter jogar", deixou claro Arshavin.Malcolm e Claudinho têm-se destacado ao serviço do Zenit e nos últimos dias foi avançada a hipótese de que estariam prestes a receber o passaporte russo.