Artur Soares Dias retido no balneário após confusões entre dirigentes do AEK e Aris Salónica

O árbitro português Artur Soares Dias ficou, esta quarta-feira, retido no balneário durante o intervalo do encontro entre o AEK e o Aris de Salónica, a contar para a Taça da Grécia, depois de uma confusão entre os dirigentes de ambas as equipas à porta do balneário onde permanecia.





A confusão originou-se após a marcação de um penálti, à passagem do minuto 11 da partida, a favor do Aris de Salónica, que acabou por ser convertida pelo português Bruno Gama, acabando por empatar, na altura, a partida (1-1).O presidente do AEK, juntamente com alguns dirigentes, esperaram a saída do árbitro português do balneário, tendo sido confrontados com dirigentes da formação visitante. O encontro, esse, acabou por retomar 20 minutos depois.