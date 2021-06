Arturo Vidal deu positivo à covid-19 e está na mira das autoridades sanitárias do Chile

As autoridades sanitárias do Chile abriram uma investigação visando Arturo Vidal, que deu positivo à covid-19 no início desta semana. A ideia é averiguar se o jogador do Inter cumpriu os protocolos e as quarentenas exigidas aos futebolistas.





Paula Daza, sub-secretária da saúde, explicou que os jogadores que participam em torneios internacionais estão protegidos por uma bolha sanitária, que lhes permite saltar a quarentena de modo a que possam cumprir as suas obrigações profissionais.Mas isto, explica, "não lhes permite fazer outras deslocações nem comparecer em reuniões sociais ou encontros" que vão além da sua profissão.O Chile defronta na próxima madrugada a Argentina na qualificação para o Mundial de 2022.