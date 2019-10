Arturo Vidal e a relação com Claudio Bravo: «Não somos amigos, nem nunca mais vamos sê-lo»

Arturo Vidal e Claudio Bravo parecem estar de costas totalmente voltadas. Bem ao seu estilo, o médio do Barcelona afirmou, numa entrevista 'polémica' ao jornal chileno 'El Mercurio', que não tem qualquer relação de amizade para com o campanheiro de seleção Claudio Bravo. Segundo Vidal, toda esta situação foi proporcionada por episódio com a mulher do guarda-redes do Manchester City.





"A mulher do [Claudio] Bravo acusou-nos de termos ido a uma festa durante o Mundial na Rússia e de não termos ido treinar porque estávamos de ressaca. Não falei com o Claudio durante a concentração em Alicante. Sou homem o suficiente para dizer as coisas cara a cara. E já as disse há quase dois anos, por causa dos comentários da sua família. Não sei se me chegou a entender, porque nunca mais falamos", afirmou o médio chileno.Arturo Vidal admite que a situação entre os dois nunca será reversível, mas promete fazer o máximo dos esforços no que tocar aos jogos da seleção chilena. "Um de nós devia dar o primeiro passo [sobre o episódio de Alicante] e não era eu... mas isso não já não me diz nada e cada um seguiu com a sua vida. Não somos amigos, nem nunca mais vamos sê-lo, mas a Seleção é o mais importante", concluiu.