As contas no ranking da UEFA após a eliminação de Benfica e Sp. Braga

Apesar do adeus de Benfica e Sp. Braga da Liga Europa, segue tudo na mesma para as cores lusas no ranking da UEFA. Portugal continua a ter os mesmos 47,949 pontos, mantendo a mesma distância para a França, a quinta colocada, que esta noite também viu cair a sua última representante da mesma prova, o Lille. Com estes afastamentos, tanto Portugal como França ficam apenas com um representante nas provas europeias - FC Porto e Paris SG.





Olhando para quem vai atrás, nota para o facto de a Rússia ter ficado sem qualquer equipa, depois do adeus do Kranodar. A maior ameaça, ainda que a alguma distância, é a Holanda, que ainda tem o Ajax na Liga Europa e conta com 38.000 pontos.Por outro lado, de notar que 19 das 32 equipas presentes nas provas europeias de momento são provenientes dos primeiros quatro países do ranking UEFA, com Espanha e Inglaterra em grande destaque, com seis cada.1. Espanha, 93.855 (6/7)2. Inglaterra, 93.140 (6/7)3. Itália, 73.438 (5/7)4. Alemanha, 72.570 (4/7)5. França, 55.248 (1/6)6. PORTUGAL, 47.949 (1/5)7. Rússia, 38.382 (0/6)8. Holanda, 38.000 (1/5)9. Bélgica, 36.500 (0/5)10. Áustria, 35.825 (0/5)