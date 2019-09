As queixas de Wayne Rooney: «Jogadores da MLS são mal pagos»

Wayne Rooney, atual jogador do DC United, afirmou, em entrevista à ESPN, que os jogadores da MLS não ganham ordenados suficientemente bons."Sinto que são mal pagos. Têm de receber mais dinheiro, o que deixaria a MLS ao mesmo nível do restante futebol mundial e no mesmo patamar que os outros desportos americanos", afirmou o internacional inglês que recebe um salário de 3,1 milhões de euros/ano, enquanto os seus companheiros ganham entre 45 e 65 mil euros anuais.E prosseguiu: "Não estou a dizer isto para benefício próprio, uma vez que. Mas creio que é uma causa justa para estes jogadores que estão a trabalhar no duro como eu e têm o direito de ganhar mais para fazê-lo".Recorde-se que os jogadores da MLS têm ameaçado entrar em greve se não forem realizadas alterações nos seus ordenados e caso não sejam escolhidos outros hotéis para alojamento durante os estágios.