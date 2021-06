Asante Kotoko de Mariano Barreto derrotado pelo líder do campeonato ganês

O Asante Kotoko, treinado pelo português Mariano Barreto, foi a casa do líder Hearts of Oak perder por 1-0, na 31.ª jornada da Liga ganesa, ficando agora a três pontos do primeiro lugar.

Um tento de Afriyie, aos 66 minutos, decidiu a contenda para a equipa da capital Acra, impondo a quinta derrota ao Kotoko num duelo entre os dois primeiros.

Com este resultado, e quando faltam três jornadas para o fim, o Hearts of Oak lidera com três pontos de vantagem sobre a equipa do técnico luso, recordista de títulos no Gana, com 24 cetros.