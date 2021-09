Ashley Cole lembra discussão com Ibrahimovic: «Baixa as mãos, c...!»

Ashley Cole revelou alguns dos 'incidentes' que viveu com Zlatan Ibrahimovic enquanto os dois partilharam o balneário nos LA Galaxy, em 2018. O antigo internacional inglês garantiu que o sueco é uma pessoa tranquila, mas recordou um episódio no qual o atual avançado do Milan o confrontou.





"Ele tem duas personalidades. No balneário era brilhante, sossegado e muito humilde, mas para os meios de comunicação era um deus. Tinha momentos em que chegava ao balneário e realmente dizia aos outros que tinham um toque de bola terrível, que não corriam, que eram lentos...", contou no programa televisivo 'A League of their Own'.Desafiado a recordar um momento mais tenso vivido entre os dois, Cole não se deixou ficar. "Uma vez tentou pegar-se comigo, começou a levantar as mãos no ar. Eu disse-lhe: 'baixa as mãos, c...!'. Estou a falar muito a sério, mesmo. Pensei: 'até podes ter razão, mas não me levantes as mãos'", concluiu.