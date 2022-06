Asprilla: «Vendo cana de açúcar e preservativos, o sexo sempre foi importante para mim...»

Faustino Asprilla, antigo avançado colombiano que jogou no Parma, no Newcastle, no Palmeiras, no Flumiense, entre outros clubes, deu uma entrevista à 'Gazzetta dello Sport' onde recordou a sua passagem pelo campeonato italiano."Eu não seguia as regras. Um dia o Nevio Scala pediu-me para correr pela muralhas da cidade e eu disse-lhe que não era o Forrest Gump. O futebol para mim sempre foi divertido, sem regras, sem esquemas", atirou o antigo futebolista, de 52 anos, que só foi contratado pelo Parma depois da aprovação de Pablo Escobar.Depois, falou da sua vida atual. "Como estou? Excelente. Tenho uma quinta, vendo cana de açúcar ao governo e vendo preservativos, através de uma campanha publicitária. Já sabem, o sexo sempre foi importante para mim", atirou Asprilla numa entrevista cujo título é "Sou Asprilla: muito sexo, sem regras, pura vida".O antigo avançado não se mostra apreciador do estilo de futebol que se pratica atualmente. "Vejo futebol e todos parecem soldados às ordens do treinador. Se falha, fora! Diz-me, quem dribla hoje em dia? Gosto do Vinícius, do Real Madrid, vejo-me um pouco nele."