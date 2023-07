Assédio a Yuri Ribeiro intensifica-se e saída do Légia Varsóvia é possível

Yuri Ribeiro tem vindo a preparar-se para realizar a terceira temporada ao serviço do Légia Varsóvia, mas não é garantido que permaneça no emblema polaco por muito mais tempo. De acordo com o que foi possível apurar, o assédio ao lateral tem-se vindo a intensificar nos últimos dias e a saída do clube não está descartada.A imprensa polaca já deu conta que o Légia Varsóvia já recusou propostas pelo lateral, de 26 anos, mas este é um dossiê que não está encerrado. É que, sabe, o jogador formado de águia ao peito tem sido cobiçado por essa Europa fora, pelo que a saída do conjunto de Varsóvia está em aberto.Recorde-se que o jogador foi, na época transata, uma figura da equipa que terminou o campeonato polaco na segunda posição e conquistou a Taça daquele país. No próximo sábado irá disputar a Supertaça, mas as próximas semanas acabarão por ser decisivas para perceber se irá ficar mais um ano na Polónia ou se irá mudar de ares.Depois de se ter estreado na equipa principal do Benfica, Yuri Ribeiro rumou aos ingleses do Nottingham Forest, onde esteve duas temporadas, antes de transitar para o Légia Varsóvia. Nesta altura, tem ainda mais um ano de ligação com o clube, que pretende segurar o jogador. Mas esse desfecho é imprevisível.