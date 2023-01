Assistência de Nélson Oliveira no triunfo do PAOK sobre o Panathinaikos na Taça da Grécia

O PAOK bateu esta quarta-feira o rival Panathinaikos por 2-0 na primeira mão dos quartos de final da Taça da Grécia, num encontro em que Nélson Oliveira saiu do banco de suplentes para contribuir com uma assistência. O avançado português entrou aos 69 minutos e aos 72' já assistia o brasileiro Taison para o 2-0 final - o primeiro golo foi apontado pelo espanhol Brandon Thomas aos 7 minutos da segunda parte.

Rafa e Tiago Dantas começaram de início no PAOK, com Vieirinha a suceder ao compatriota na lateral-esquerda aos 79 minutos de jogo. Já o jovem médio cumpriu os 90 minutos. No banco de suplentes esteve ainda o português André Ricardo, que não foi opção.



O duelo da segunda mão está marcado para a próxima quarta-feira, dia 25, em casa do Panathinaikos, em Atenas.