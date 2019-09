Associação das Ligas Europeias apresenta plano para reformar competições internacionais

A Associação das Ligas Europeias aproveitou a Soccerex, que decorreu em Oeiras, para apresentar a proposta para o novo modelo de competições europeias, num plano que está ainda aberto a discussão."O nosso primeiro objetivo é proteger o futebol, começando por dar primazia a uma relação correta entre as competições nacionais e as competições europeias. Aliás, as competições domésticas devem ser a base das provas europeias", começou por dizer o presidente da Associação das Ligas Europeias (ALE), Lars-Christer Olsson.O dirigente frisou que o organismo pretende colocar em cima da mesa para discussão uma "proposta construtiva e sustentável", que pode ser trabalhada, e conta com o apoio "das ligas profissionais, da maior parte dos clubes e das muitas associações nacionais".No plano apresentado na Soccerex, a ALE estabeleceu como prioridade da reformulação "proteger o interesse das ligas nacionais, aumentar a participação dos clubes e melhorar o modelo de distribuição, tornando-o mais solidário".Advogando que é preciso uma intervenção da UEFA e que o organismo tem demonstrado abertura aos novos conceitos apresentados, Lars-Christer Olsson avançou mudanças no campo do formato e acesso às competições, definição do calendário, distribuição dos dividendos financeiros e sistema de coeficientes dos clubes."Queremos a evolução das competições europeias de uma forma que envolva o futebol como um todo, pelo que é preciso que a UEFA consiga reunir o acordo das ligas europeias e dos principais protagonistas desta questão", terminou o presidente da ALE.A Soccerex, evento que junta ex-jogadores, dirigentes e outros agentes para debater a indústria do futebol, decorreu em Portugal entre quinta-feira e hoje, tendo passado por Oeiras personalidades como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, o antigo selecionador de França Gerard Houlier e os ex-futebolistas Christian Karembeu e Deco, entre outros.A Soccerex organiza estes fóruns desde 1995, tendo já passado por 19 cidades e 13 países diferentes. Este ano, a organização fez uma aposta em "mercados emergentes no futebol" e já passou também pela China, em maio, marcando ainda presença nos Estados Unidos, em novembro. A realização da Soccerex na Europa cabe pela primeira vez a Portugal, com Oeiras a acolher mais de 60 oradores no ciclo de dois dias de conferências.