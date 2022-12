Associação Europeia de Clubes pondera inclusão de emblemas femininos

A Associação Europeia de Clubes (ECA) vai apreciar a possibilidade de inclusão de clube femininos como seus membros, na sua Assembleia-Geral (AG), em Budapeste, decidiu esta sexta-feira a direção do organismo.



Na reunião do conselho de administração da EFA, em Doha,"a direção analisou a proposta de introduzir os clubes femininos nos membros da ECA, que constará da ordem do dia da AG de março".

O líder da ECA e presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, salientou que todos os participantes e envolvidos "estão muito orgulhos de que a ECA esteja a trabalhar em conjunto com a FIFA e com as confederações para que haja um futebol mais inclusivo, emocionante e inspirador."

Os membros da ECA "atualizaram" o parecer não vinculativo do advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o "Processo Superliga" e manifestaram a sua disponibilidade para se comprometerem com a próxima direção da Juventus.

A reunião da direção da ECA contou com a presença dos presidentes das confederações africana (CAF), sul-americana (CONMEBOL) e da América Central do Norte e do Caribe (CONCACAF), assum como com representantes de FIFA e UEFA.