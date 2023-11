Assunto resolvido: Fenerbahçe já pagou dívida a Jorge Jesus

Depois de a imprensa turca ter avançado que Jorge Jesus fez umao Fenerbahçe e que se preparava para avançar com uma queixa contra o clube à FIFA, alegando não ter recebido o prémio referente à conquista da Taça da Turquia, Record sabe que o emblema de Istambul já pagou o valor em falta e que tudo ficou resolvido entre ambas as partes.Conforme foi noticiado por alguma imprensa daquele país, o treinador português tinha feito um "último aviso" na semana passada e estava a aguardar pela resposta do clube, tendo deixado bem claro que iria avançar com um processo até ao final do mês se não recebesse o valor em questão nos dias seguintes. Recorde-se que Jorge Jesus deixou o emblema turco no fim da época passada depois de conquistar a Taça, após bater (2-0) o Basaksehir na final.