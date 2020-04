«Astros que encantam os adeptos com jogadas geniais»: Jesus recorda jogos com Ronaldo e Messi

"Uma exaltação à arte e ao talento de craques do futebol mundial". É desta forma que Jorge Jesus inicia uma mensagem endereçada a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, na sua página oficial do Instagram.



O treinador português do Flamengo recordou, esta terça-feira, os confrontos com os dois futebolistas, ambos enquanto treinador do Sporting, para a Liga dos Campeões, elogiando carreira do avançado da Juventus e do camisola '10' do Barcelona.



"Uma exaltação à arte e ao talento de craques do futebol mundial simbolizada pelos encontros com Cristiano e Messi, em jogos da Liga dos Campeões. Astros que encantam os adeptos com jogadas geniais e que fazem este desporto ser tão apaixonante", escreveu.