Atenção, Benfica: Dínamo Kiev 'esmaga' Kolos Kovalivka na Liga ucraniana

O Dínamo Kiev, adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, goleou esta tarde o Kolos Kovalivka por 7-0, num encontro da sexta jornada da Liga ucraniana, na qual é líder isolado.

Os golos do campeão ucraniano, comandado pelo romeno Mircea Lucescu, foram apontados por De Pena, aos cinco e 39 minutos, Shaparenko (nove), Kedziora (25), Buyalskyy (34) e Tsygankov (45 e 67).

Com 16 pontos, após seis jogos, o Dínamo lidera isolado, seguido do Dnipro, segundo classificado, com 13, e de Shakhtar Donetsk e Desna, ambos em terceiro, com 12.

O emblema de Kiev é o primeiro oponente dos encarnados na fase de grupos da Champions, num encontro agendado para 14 de setembro, a partir das 20:00, no NSC Olimpiyskiy, na capital ucraniana.