Atenção, Benfica: Spartak Moscovo de Rui Vitória volta a perder para o campeonato

O Spartak Moscovo de Rui Vitória, adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, perdeu este sábado por 1-2, diante do Nizhny Novgorod, em jogo da terceira ronda do campeonato russo. Os golos da formação visitante foram apontados aos 4' e 16 minutos, por Gotsuk e Kozlov, respetivamente. Ponce, aos 86', fez o único da equipa orientada pelo treinador português, que somou hoje a segunda derrota em três jogos disputados no campeonato russo.





Recorde-se que Benfica e Spartak Moscovo defrontam-se na terça-feira, dia 10, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions. As águias estão em vantagem na eliminatória, após o triunfo por 2-0 em Moscovo.