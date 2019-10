Atenção FC Porto: Advocaat é o novo treinador do Feyenoord

Dick Advocaat é o novo treinador do Feyenoord. O adversário do FC Porto na Liga Europa utilizou as redes sociais para oficializar a contratação do técnico holandês, de 72 anos, que assim sucede ao compatriota Jaap Stam.





Advocaat estava sem clube desde a temporada transata, altura em que deixou os holandeses do Utrecht. O técnico tem acumulado experiência ao longo da carreira e conta com passagens por PSV, Rangers, Zenit, Az Alkmaar, Sunderland ou Fenerbahçe, bem como pelas seleções da Rússia, Holanda e Bélgica.Olhando para o seu palmarés, Advocaat conquistou um campeonato holandês, uma Taça da Holanda e ainda um Supertaça holandesa. Na Rússia, ao serviço do Zenit, amealhou um campeonato, uma Supertaça, uma Liga Europa e um Supertaça europeia. Pelos escoceses do Rangers levantou duas taças de campeão, duas Taças da Escócia e uma Taça da Liga.