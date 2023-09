Atenção, FC Porto: Antuérpia empata fora de portas com o Saint-Gilloise

O Antuérpia, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, empatou este domingo em Bruxelas com o Union Saint-Gilloise, 2-2, na sexta ronda da Liga belga de futebol.

No estádio Joseph Marien o marcador alterou-se logo no terceiro minuto, com uma grande penalidade convertida pelo alemão Eckert Ayensa a adiantar a equipa da capital.

Os visitantes empataram e passaram para frente do marcador ainda antes do intervalo, através do norte-americano Vines (22) e do neerlandês Ekkelenkamp (43).

O Union Saint-Gilloise foi mais ofensivo na segunda parte e viu o esforço compensado com o golo do sueco Nilsson, também de grande penalidade, aos 86 minutos.

Após o segundo empate consecutivo, o Antuérpia tem oito pontos e ocupa o oitavo lugar. O Union Saint-Gilloise soma 10 pontos e é sexto posicionado de uma classificação que o Gent lidera, com 13 pontos.