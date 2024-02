Atenção, Sp. Braga: Qarabag bate Sebail e reforça liderança no Azerbaijão

O Qarabag, adversário do Sp. Braga no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, venceu este sábado o Sebail, por 2-1, na 21.ª jornada do campeonato do Azerbaijão, que lidera com grande vantagem.

O português Pedro Nuno apontou aos 68 minutos o golo do Sebail, na conversão de um penálti, numa altura em que a equipa de Baku, perdia por 2-0.

No estádio Bayil, na capital do Azerbaijão, os golos do Qarabag foram apontados por Toral Bayremov, aos 13 minutos, e por Yassine Benzia, aos 59, ambos na conversão de penáltis.

Na classificação, o Qarabag passou a somar 50 pontos, mais 18 do que o segundo colocado, o Neftci Baku, que no domingo visita o Sumqayit, terceiro, a 19 do líder.

O Sp. Braga recebe o Qarabag a 15 de fevereiro e desloca-se ao Azerbaijão uma semana depois, com o vencedor a seguir para os 'oitavos' da Liga Europa.