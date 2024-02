Atenção, Sp. Braga: Qarabag empata na Liga do Azerbaijão antes da deslocação ao Minho

O Qarabag, adversário do Sp. Braga no play-off da Liga Europa, empatou este domingo (3-3) na receção ao Sabah, num jogo com quatro penáltis da 22.ª jornada do campeonato do Azerbaijão, mas manteve a liderança destacada.

Um golo de Yassine Benzia, aos 90'+7 minutos, pouco depois de Tellur Mutallimov ter colocado o Sabah a vencer por 3-2, aos 90'+5, assegurou o empate ao bicampeão azeri, que tinha marcado antes de grande penalidade, aos 31', por Marko Jankovic, e 64', por Juninho, tal como os visitantes, através de Ishak Belfodil, aos 45'+1 e 54'.

O Qarabag, que tem 17 pontos de vantagem sobre o Sumqayit, segundo classificado (com menos um jogo), defronta a equipa portuguesa na quinta-feira, em Braga, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, recebendo os 'arsenalistas' uma semana mais tarde.