Atenção, Sporting: Besiktas vence e assume provisoriamente a liderança da Liga turca

O Besiktas, adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões, venceu este sábado, por 1-0, na receção ao Karagumruk, num jogo da terceira jornada, e subiu provisoriamente à liderança da Liga turca.

Um golo do brasileiro Alex Teixeira, aos 30 minutos, deu o triunfo às águias negras, que tiveram de jogar quase toda a segunda parte com menos um elemento, devido à expulsão de Salih Ucan, aos 48.

A formação comandada por Sergen Yalcin, que vinha de um empate na ronda anterior, subiu provisoriamente ao primeiro lugar do campeonato, com sete pontos, os mesmos do Konyaspor e mais um do que Altay, Trabzonspor, Galatasaray e Fenerbahçe, este último treinado por Vítor Pereira, que jogam no domingo.

O Besiktas foi esta semana sorteado para o Grupo C da Liga dos Campeões, juntamente com Sporting, Borussia Dortmund e Ajax. O jogo com os leões, relativo à terceira jornada da prova milionária, está agendado para 19 de outubro, em Istambul.