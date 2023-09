Atenção, Sporting: Rakow bate Puszcza e segue no encalço dos líderes na Polónia

O Rakow, adversário do Sporting na Liga Europa, venceu este domingo em casa o Puszcza por 2-0, em jogo da 7.ª jornada da Liga polaca, e manteve-se a três pontos dos líderes.

Golos de Kittel, aos 19 minutos, e Nowak, aos 26, fizeram a diferença para a equipa da casa, que soma 10 pontos em cinco jogos disputados, ocupando o quinto lugar, atrás do Jagiellonia, que tem 12, e de um trio de líderes com 13.

O Légia, que hoje venceu o Widzew Lodz por 3-1 com um golo do português Josué, é um dos líderes, também com cinco jogos disputados, enquanto Slask Wroclaw e Zaglebie Lubin somam também 13 pontos, mas com sete partidas.