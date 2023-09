Atlanta United goza com Leo Messi com uma... pizza

Say CHEESE pic.twitter.com/FMiWSjXbEv — Atlanta United FC (@ATLUTD) September 17, 2023

Não bastasse ter visto o Inter Miami ser goleado pelo Atlanta United no sábado, num jogo onde não esteve presente, Leo Messi acabou por ser alvo de gozo por parte da equipa da Georgia nas redes sociais após o encontro. Tudo por causa de uma publicação que o argentino fez durante a semana, na qual fazia publicidade a uma cadeia de pizzarias - com uma pizza que, conforme pode ver acima, era um pouco... estranha.A sua publicação deu logo que falar, porque a pizza não era propriamente apetitosa (pelo menos ao olhar) e o Atlanta United não deixou passar a oportunidade. Recriou a 'obra de arte', mas deu-lhe um toque especial, ao colocar os tomates (e demais 'toppings') em forma de L, em alusão à palavra 'loss' (derrota), que foi aquilo que o Inter Miami averbou no sábado.Houve ainda outra pequena provocação ao argentino numa outra partilha, no caso na foto de grupo pós jogo, com a legenda "Say CHEESE".