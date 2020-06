Atletas juntam-se contra o racismo

Desportistas, ex-atletas, clubes e figuras públicas dos mais diferentes quadrantes da sociedade têm utilizado ao longo dos últimos dias a sua exposição mediática para passarem uma mensagem contra a desigualdade racial e a violência policial nos Estados Unidos.

Ontem, os futebolistas dos holandeses do PSV, entre os quais o português Bruma, os ingleses do Chelsee os italianos da Roma de Paulo Fonseca seguiram o exemplo do campeão europeu Liverpool (na véspera), e ajoelharam-se nos respetivos centros de treino. Os gestos foram fotografados e partilhados nas redes sociais, com a indicação ‘Black Lives Mater’ (as vidas negras importam), em alusão à morte do afro-americano George Floyd, após um polícia lhe pressionar o pescoço durante vários minutos.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as publicações com fotos a negro, acompanhadas da hashtag ‘#Blackouttuesday’, que tem como objetivo ‘apagar’ a internet durante 24 horas, de forma a chamar a atenção.

Grandes figuras do desporto mundial, como Lionel Messi, Luka Modric, LeBron James, Luka Doncic, Dominic Thiem, Usain Bolt, Michael Phelps, Steph Curry, Kevin Mayer ou Lewis Hamilton associaram-se a essa corrente, que contou igualmente com o apoio de muitas das principais estrelas das diferentes modalidades no nosso país: Ticha Penicheiro, Vasco Ribeiro, Pedro Pichardo, João Cancelo e Nuno Gomes foram apenas alguns dos nomes que se juntaram ao movimento, tal como a grande maioria dos jogadores dos plantéis de Benfica, FC Porto e Sporting.



Trump ameaça com militares



Indiferente a qualquer tipo de movimento ou manifestação antirracista está... Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que ontem ameaçou utilizar o Exército para terminar as manifestações que têm acontecido em todo o país. "Vou enviar milhares e milhares de soldados fortemente armados, para impedir os tumultos, vandalismos, agressões e a destruição arbitrária de propriedades", referiu em conferência de imprensa.