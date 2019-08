O Atlético Madrid assegurou este sábado o quinto triunfo consecutivo na pré-temporada, ao bater o Atlético de San Luis por 2-1, em partida de preparação disputada no Estádio Alfonso Lastras Ramírez, no México.Com João Félix e Felipe de início, e com uma equipa titular bastante próxima da mais forte, os colchoneros até começaram a perder, em face do golo de Nicolas Ibáñez, apontado aos 11', mas na segunda metade conseguiram dar a volta, precisamente numa altura em que o ex-Benfica já havia deixado o terreno de jogo.O empate, já com Héctor Herrera em campo, surgiu aos 72', por Sergio Camello, ao passo que a reviravolta apareceu doze minutos volvidos, num autogolo de Juan Portales (84').Dentro de uma semana, em Solna, na Suécia, os colchoneros encerram a pré-temporada com um derradeiro encontro da International Champions Cup diante da Juventus.Sigao direto.