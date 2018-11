Atlético Paranaense garante presença na final da Taça Sul-Americana

O Atlético Paranaense qualificou-se na quarta-feira pela primeira para a final da Taça Sul-Americana, após uma vitória por 2-0, na quarta-feira, em casa do Fluminense, na segunda mão das meias-finais.Nikão marcou o primeiro golo do encontro ainda na primeira parte e Bruno Guimarães dilatou o marcador na segunda parte, o que lhes permitiu chegar à final depois de uma vitória pelo mesmo resultado na primeira mão das meias-finais da Copa Sul-Americana.A vitória do Atlético Paranaense, no qual joga o ex-portista Lucho González, motivou alguns incidentes entre jogadores do Fluminense e os adeptos da equipa adversária e a polícia.O Junior Barranquilla recebe o Santa Fé nesta quinta-feira com uma vantagem de 2-0 da primeira mão e desse jogo sairá a equipa que vai defrontar o Atlético na final da Taça Sul-Americana, que vai decorrer nos dias 05 e 12 de dezembro.O vencedor da Taça Sul-Americana classifica-se para a Taça Libertadores do ano seguinte.