O Real Madrid venceu esta quarta-feira pela primeira vez nesta pré-temporada, ao superar o Fenerbahçe por 5-3 no jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares da Audi Cup.Em Munique, a figura do jogo foi Karim Benzema, autor de três golos (12, 27 e 53 minutos). Os turcos adiantaram-se no marcador aos seis minutos por Garry Rodrigues, antes dos dois primeiros golos do francês. Dirar, que protagonizou um episódio insólito na meia-final, empatou a partida aos 34, mas Benzema fez o 3-2 já no segundo tempo.Tufan voltou a empatar a partida aos 59', mas os golos de Nacho (62') e Mariano (79) deram o triunfo à turma de Zidane.Consulte o direto do encontro