O Tottenham conquistou esta quarta-feira a Audi Cup, ao vencer na final o Bayern Munique por 6-5 no desempate por penáltis, após um empate a dois no tempo regulamentar.Os spurs chegaram à vantagem no marcador aos 19 minutos, fruto do golo apontado por Erik Lamela aos 19 minutos. Os londrinos ainda marcaram o segundo golo no segundo tempo, com Christian Eriksen a faturar aos 59 minutos. A reação bávara não se fez esperar e Arp reduziu a diferença no marcador aos 61'. Anthony Davies estabeleceu a igualdade aos 82 minutos. No desempate por penáltis, coube a Jérôme Boateng o papel de vilão, permitindo a defesa a Gazzaniga.Destaque ainda para Renato Sanches, que começou a partida no banco de suplentes, sendo lançado por Niko Kovac aos 60 minutos. O internacional português não tremeu quando foi chamado a converter o penálti na hora do desempate.Consulte o