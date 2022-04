Augustine Eguavoen demite-se do cargo de selecionador nigeriano

O treinador Augustine Eguavoen demitiu-se do cargo de selecionador nigeriano, na sequência da qualificação falhada para o Mundial'2022, anunciou esta sexta-feira a federação daquele país africano.

A demissão tem "efeito imediato", de acordo com o comunicado divulgado pela federação nigeriana, e é extensível a todos os elementos da equipa técnica da seleção - entre os quais Emmanuel Amunike, ex-jogador do Sporting -, que tinham contrato por mais dois anos e meio.

"Será anunciada, após uma análise profunda, uma nova equipa técnica, que terá a missão de revigorar as 'super-águias' [cognome da seleção nigeriana de futebol], com vista a enfrentar os desafios futuros de forma apropriada", indicou o organismo federativo.

A Nigéria empatou na terça-feira 1-1 na receção ao Gana, na segunda mão da terceira fase de apuramento da zona africana para o Mundial2022, depois de uma igualdade 0-0 no jogo da primeira mão, o que ditou o afastamento dos nigerianos da fase final.

O sorteio do Campeonato do Mundo, para o qual Portugal está apurado, realiza-se hoje, no Qatar, país organizador do torneio, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.