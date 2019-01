Augusto Inácio chamou-o de "maçã podre" e Amilton já respondeu

Amilton Silva, que representava o Aves, veio hoje repudiar, através do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), as críticas de que foi alvo por parte do treinador dos avenses , Augusto Inácio."O jogador Amilton Silva repudia os comentários do treinador Augusto Inácio, por colocarem em causa o seu profissionalismo e dedicação, e em nada refletirem o trabalho desenvolvido ao serviço do CD Aves", pode ler-se no comunicado divulgado na página oficial do SJPF.O SJPF lembra que "nos mais de oito anos de competição em Portugal, nunca o jogador foi tratado desta forma ou sequer foi posta em causa a sua conduta profissional pelos clubes que orgulhosamente representou" e que "tais palavras afetam a sua imagem".Na terça-feira, após o triunfo sobre o Tondela (2-0), da 19.ª jornada da Liga, o treinador do Desportivo das Aves, Augusto Inácio, anunciou a saída de Amilton Silva - entretanto emprestado até final da temporada aos turcos do Antalyaspor - e apelidou-o de "maçã podre" "Se está com a cabeça noutro lado e não está aqui no Aves, pode ser o melhor jogador do mundo, não está com a cabeça no Aves, para mim não serve. Costuma-se dizer que só há uma maçã podre, ainda bem, aquela já foi embora, as outras maçãs, para já, continuam verdinhas como eu gosto", assumiu o técnico.