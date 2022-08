Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Aursnes titular na goleada do Feyenoord ao Vitesse no arranque do campeonato holandês Médio norueguês, que está a ser negociado pelo Benfica, atuou os 90 minutos no triunfo da equipa de Roterdão por 5-2





• Foto: Direitos reservados