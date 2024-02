Ausência de Messi enfurece governo de Hong Kong: adeptos pagaram 900 euros por bilhetes para... nada

A digressão do Inter Miami em Hong Kong tem causado muita polémica. Em causa está a ausência de Lionel Messi durante a vitória por 4-1 dos norte-americanos contra uma seleção de jogadores do campeonato local. Consequentemente, os 38 mil adeptos no estádio, que pagaram cerca de 900 euros pelo bilhete, começaram a vaiar o astro argentino e David Beckham, dono do Inter Miami. Além disso, Luis Suárez também ficou no banco de suplentes e a ira dos fãs aumentou."Compreendemos que muitos adeptos estão muito desiludidos e pedimos-lhes perdão. Gostaríamos de ter mandado Leo e Luis jogar pelo menos um pouco, mas o risco era muito grande", afirmou Gerardo Martino, treinador do conjunto de Miami. O Governo de Hong Kong exige explicações. "O Governo, tal como os adeptos, está muito desiludido com o organizador, que deve uma explicação a todos", é possível ler num comunicado que revela que o executivo local pagou cerca 1,7 milhões de euros em apoios ao promotor do evento. O Inter Miami vai continuar a tour asiática, com um duelo diante do Vissel Kobe, na quarta-feira.