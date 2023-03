Áustria: Miroslav Klose despedido do 1º cargo de treinador ao cabo de 23 jogos

A primeira experiência de Miroslav Klose como treinador principal não correu conforme esperado. O melhor marcador da história dos Mundiais apenas se 'aguentou' 23 jogos ao serviço do Altach, na Áustria, averbando quatro vitórias durante a experiência."As separações são sempre dolorosas - esta magoa-nos especialmente. A personalidade empática e terrena do 'Miro' foi apreciada por todos no clube, infelizmente a parte desportiva mas não correu como desejado. No entanto, gostaríamos de agradecer ao 'Miro' e ao Slaven neste adeus. O nome Klose será sempre associado ao SCR Altach", pode ler-se no comunicado de rescisão do vínculo.O Altach está no 12º e último lugar do campeonato austríaco, com 17 pontos em 22 encontros.Antes da experiência na Áustria, Klose, de 44 anos, havia trabalhado na formação do Bayern Munique, sendo adjunto nos bávaros e também na seleção germânica.