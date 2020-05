Áustria retoma a Liga em 2 de junho com dois jogos por semana a cada equipa

O campeonato austríaco de futebol, suspenso em meados de março devido à pandemia de covid-19, será retomado à porta fechada em 2 de junho e com dois jogos por semana para cada equipa, após autorização do governo.

Na conferência de clubes realizada hoje, ficou decidido que as 10 jornadas que restam têm de ser concluídas até ao fim de semana de 04 e 05 de julho, enquanto a final da Taça da Áustria vai disputar-se em 29 de maio.

Segundo o presidente da 'Bundesliga' austríaca, Christian Ebenbauer, "muitos [clubes] apoiaram a escolha de um programa o mais curto possível".

O LASK Linz lidera a prova, com 54 pontos, mais seis do que o segundo classificado, o Salzburgo, vencedor do campeonato nas últimas seis temporadas.

A Áustria regista quase 16.000 casos de infetados pelo novo coronavírus e 623 mortes.