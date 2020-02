Austríacos do Wolfsberg recebem Miguel Vieira por empréstimo

O futebolista português Miguel Vieira, de 29 anos, foi emprestado pelos turcos do Istambul Basaksehir ao Wolfsberg, anunciou esta segunda-feira o clube austríaco, que recebe o defesa central até ao final da temporada.

Formado no Vila Meã, Miguel Vieira representou também o Sporting de Espinho e o Desportivo das Aves antes de chegar ao Paços de Ferreira, onde atuou durante três épocas (2015/16 a 2017/18), sendo transferido depois o Lugo, de Espanha.

No verão de 2019, o jogador foi para a Turquia representar o Istambul Basaksehir - o próximo adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa - e, ao fim de seis meses, é emprestado ao Wolfsberg que, curiosamente, disputou o mesmo grupo que os turcos na Liga Europa (terminando no último lugar).

"Estamos felizes por ter Miguel como nosso jogador. Agora, é importante integrá-lo o mais rapidamente possível na equipa. Mas estou confiante que isso vai acontecer e dar frutos já a breve trecho", disse o treinador do Wolfsberg, Ferdinand Feldhofer.

Miguel Vieira, 1,90 metros e 83 quilos, vai usar a camisola 28 no novo clube, que se encontra na quarta posição da Liga austríaca, com 31 pontos em 18 jogos.