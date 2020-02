Autocarro com adeptos despenha-se no Peru e causa oito mortos

Um autocarro que transportava adeptos do Barcelona de Guayaquil, equipa equatoriana que tinha defrontado os peruanos do Sporting Cristal, para a Taça Libertadores, caiu num penhasco de 15 metros de altura, em Piura, no Peru, causando 8 mortos.





ATENTOS: Bus que transportaba hinchas de Barcelona SC cayó a un abismo y mueren 8 personas. El accidente se registró la madrugada de hoy cerca de Mancora en Perú. La hinchada retornaba de Lima luego de alentar a su equipo. Hay más de 30 heridos.

A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde do Peru através do Twitter. "Os feridos foram levados para hospitais próximos. Até ao momento há 8 mortos."Segundo a imprensa local, o autocarro que vinha de Lima perdeu o controlo entre as cidades de El Alto e Organos. As primeiras investigações apontavam para a possibilidade de o motorista ter adormecido ao volante, mas um sobrevivente conta que o motivo do acidente foi o excesso de velocidade.O autocarro transportava 48 pessoas, 40 ficaram feridas, quatro delas em estado considerado muito grave.