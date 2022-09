Autocarro com adeptos do Boca sofre acidente: uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas

Volcó un micro en el que viajaban hinchas de Boca rumbo a Mendoza.



El accidente fue en San Martín (Mza)

Por ahora hay heridos. La policía y ambulancias ya están presentes en el lugar.



Hay heridos. pic.twitter.com/ucdsu7SpeS — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) September 28, 2022

Um autocarro com cerca de três dezenas de adeptos do Boca Juniors sofreu ontem um acidente numa autoestrada, quando se dirigia a Mendoza, onde a equipa ia defrontar o Quilmes, nos quartos de final da Taça da Argentina.Segundo a imprensa do país, uma pessoa morreu e oito ficaram feridas na sequência do acidente, que terá sido motivado pelo rebentamento de um dos pneus do autocarro. O veículo derrapou acabando por tombar na via.O Boca Juniors, que acabou por vencer o jogo, por 3-2, emitiu um comunicado a lamentar o sucedido.