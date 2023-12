Autocarro de equipa nigeriana atacado à mão armada: há jogadores feridos e apanha-bolas foi baleado

Vários jogadores, treinador e um jovem apanha-bolas do Sunshine Stars ficaram esta sexta-feira feridos na sequência de um ataque armado por parte de um grupo de criminosos, quando seguiam para o jogo do fim de semana da Liga nigeriana diante do Bendel Insurance FC."A nossa equipa foi atacada na autoestrada Ore-Benin quando fazia viagem para defrontar este fim de semana os Insurance of Benin. O nosso apanha-bolas foi baleado neste horrível ataque, o nosso diretor e outras pessoas, incluíndo jogadores, estão gravemente feridos. Precisámos do auxílio das autoridades para resgatar os feridos e levá-los para o hospital", disse Michael Akintunde, diretor de comunicação do clube, à imprensa do país.Não há informações adicionais sobre o ataque, nem do estado de saúde dos feridos.