Autor do penálti que deu o título mundial à Argentina acusado de abuso sexual

O lateral direito Gonzalo Montiel, que para a história ficará como o jogador que bateu o penálti que valeu o título mundial à Argentina, está a ser acusado no seu país natal de abuso sexual por parte de uma modelo. De acordo com Raquel Hermida Leyenda, a advogada de acusação, uma das mais conhecidas do país, os factos terão ocorrido a 1 de janeiro de 2019, quando o atual jogador do Sevilha ainda militava no River Plate."O jogador acusado é o Gonzalo Montiel, com o qual a vítima teve uma pequena relação e isso aconteceu em casa dele. Quando foi ratificar a denúncia, foi ameaçada e por isso vamos fazer a denúncia de ameaça também. Procurou muitos advogados e, segundo ela, nenhum lhe deu confiança para protegê-la perante semelhantes ameaças. É uma denúncia complicada, porque foi abuso sexual agravado com acesso carnal", explicou a advogada, à Radio 10, numa declaração na qual revelou ainda que a sua cliente perdeu os sentidos nessa noite e acordou de manhã no meio da rua, precisamente à porta da casa de Montiel.